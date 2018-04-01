بالفيديو ” بداية ” تعلّق على إبلاغ المتسابق بوفاة والده وتوضح الملابسات

حامد العمري(صدى):

قررت قناة بداية إيقاف اثنين من موظفيها لتسببهما في إبلاغ أحد مذيعيها لمتسابق بوفاة والده على الهواء مباشرة، فيما قدّم المذيع محسن بن تركي اعتذاره لأهل المتوفى والجمهور على ما حدث أثناء البرنامج.

وذكرت القناة في بيان إعلامي أصدرته اليوم الأحد، بشأن إبلاغ المتسابق إبراهيم عواد بوفاة والده على الهواء مباشرة، أن ما حدث كان اجتهاداً شخصياً من مشرف الفترة وأحد المعدّين، ولم يكن لإدارة القناة أي اطّلاع مباشر على الحالة، ولم يتم الرجوع إليها في طلب الإذن بالقيام بذلك.

وأشارت إلى أن إدارة القناة حاولت تدارك الموقف عن طريق الخروج بفاصل تلفزيوني، وبعد ذلك قررت إيقاف معدّ الفقرة ومشرف الفترة والتحقيق في الأمر؛ ليتم فصل المتسبب، مؤكدة أنها ستكف أيديهما عن العمل تماماً في القناة بعد وضوح ملابسات الحالة.

من جانبه، أوضح المذيع محسن بن تركي أن ما حدث يتحمل مسؤوليته معدّ الفقرة؛ مبدياً أسفه وعدم رضاه التام عن الموقف، لافتاً إلى أنه تلقى توجيهاً من المعد بإعلان الخبر أثناء تقديمه للفقرة، ولم يتسن له التفكير في التوجيه أو الاعتراض عليه.