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بالفيديو.. مذيع قناة بداية يبلغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء

بالفيديو.. مذيع قناة بداية يبلغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء
اميرة خالد(صدى):

أثار تصرف مذيع قناة ” بداية ” الفضائية، حالة واسعة من الغضب بعد أن أبلغ متسابقاً في القناة بوفاة والده على الهواء مباشرة.
وأظهر المقطع قيام لمذيع محسن بن تركي ممسكاً بيد المتسابق إبراهيم عواد، ثم قام بإخباره بوفاة والده على الهواء مباشرة، وبدى عليه حالة من الارتباك والتخبط .


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 36 دقيقة

صراحة القناة والمذيع لازم يتعاقبوا هذولي ارتكبوا المحظور

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة

شيء مؤسف جدا ويجب أن تغلق القناة

[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 30 دقيقة

يالله يا قلبي عليه وربي تقشعر جسمي حسبي الله على المذيع وعلى الهوا الله يصبر المتسابق ويربط على قلبه ويرحم موتاهم وموتانا وموتى المسلمين😔

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة

قناة من المفترض إقفالها وطرد العاملين عليها

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 26 دقيقة

الناس هذي مافي قلوبها رحمة
وش القلوب هذب

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله لا يبلانا جيل احلب لبن
ان ماخاب ظني كله تمثيل فوترشورب
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة

أخشى أن المذيع بهذي الحركة يبحث عن شهرة والله الضيف المسكين أخطأ بحقه المذيع

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة

قناة بداية تتجرد من الانسانية وتُخبر أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 23 دقيقة

قناة كل مرة تثبت أنها في نزول والله افسدت أخلاق الناس وحركتهم تدل على أنهم في سبيل الشهرة مايهمهم غير الارباح

[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 22 دقيقة

القناة كان بها خير ايام عم امين وابوسيف وراعي السواليف من الشمال على مااعتقد
لكن هالحين ولا تسوى .

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 19 دقيقة

عمرها ماصارت ولاسمعت أنها صارت في أي قناة

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 15 دقيقة

عيب في حق وزارة الثقافة والإعلام أن تستمر قناة بهذا الطرح

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة

تمثيل وكذب وطلب للشهره
اصبحت التفاهات تجلب الشهره

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 10 دقائق

لا اله الا الله وانا محمد رسول الله

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