بالفيديو.. مذيع قناة بداية يبلغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء
أثار تصرف مذيع قناة ” بداية ” الفضائية، حالة واسعة من الغضب بعد أن أبلغ متسابقاً في القناة بوفاة والده على الهواء مباشرة.
وأظهر المقطع قيام لمذيع محسن بن تركي ممسكاً بيد المتسابق إبراهيم عواد، ثم قام بإخباره بوفاة والده على الهواء مباشرة، وبدى عليه حالة من الارتباك والتخبط .
مغابش[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 36 دقيقة
صراحة القناة والمذيع لازم يتعاقبوا هذولي ارتكبوا المحظور
خلود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة
شيء مؤسف جدا ويجب أن تغلق القناة
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالله يا قلبي عليه وربي تقشعر جسمي حسبي الله على المذيع وعلى الهوا الله يصبر المتسابق ويربط على قلبه ويرحم موتاهم وموتانا وموتى المسلمين😔
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
قناة من المفترض إقفالها وطرد العاملين عليها
فهد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 26 دقيقة
الناس هذي مافي قلوبها رحمة
وش القلوب هذب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله لا يبلانا جيل احلب لبن
ان ماخاب ظني كله تمثيل فوترشورب
الله المستعان
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
أخشى أن المذيع بهذي الحركة يبحث عن شهرة والله الضيف المسكين أخطأ بحقه المذيع
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
قناة بداية تتجرد من الانسانية وتُخبر أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.
مريام[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 23 دقيقة
قناة كل مرة تثبت أنها في نزول والله افسدت أخلاق الناس وحركتهم تدل على أنهم في سبيل الشهرة مايهمهم غير الارباح
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 22 دقيقة
القناة كان بها خير ايام عم امين وابوسيف وراعي السواليف من الشمال على مااعتقد
لكن هالحين ولا تسوى .
ماجد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 19 دقيقة
عمرها ماصارت ولاسمعت أنها صارت في أي قناة
همس[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 15 دقيقة
عيب في حق وزارة الثقافة والإعلام أن تستمر قناة بهذا الطرح
علي عطيف[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة
تمثيل وكذب وطلب للشهره
اصبحت التفاهات تجلب الشهره
طلال[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 10 دقائق
لا اله الا الله وانا محمد رسول الله