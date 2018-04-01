بالفيديو.. مذيع قناة بداية يبلغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء

اميرة خالد(صدى):

أثار تصرف مذيع قناة ” بداية ” الفضائية، حالة واسعة من الغضب بعد أن أبلغ متسابقاً في القناة بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وأظهر المقطع قيام لمذيع محسن بن تركي ممسكاً بيد المتسابق إبراهيم عواد، ثم قام بإخباره بوفاة والده على الهواء مباشرة، وبدى عليه حالة من الارتباك والتخبط .