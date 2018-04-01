” العمل ” تقصر تحديث تقارير مستفيدي الضمان على أصحاب العجز

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر تحديث التقارير الطبية حاليا لمستفيدي الضمان الاجتماعي على أصحاب العجز المؤقت والدائم فقط.

وتقترب مستحقان الضمان خلال العام الحالي من ملياري ريال شهريا شاملة غلاء المعيشة، ودعم فواتير الكهرباء، والغذاء.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية يتم خلال 90 يوما من خلال البوابة الإلكترونية.

ويبلغ عدد المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة قرابة المليون ونصف، تتراوح مساعدتهم بين 4 إلى 20 ألف ريال سنويا حسب شدة الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في التأمينات الاجتماعية يؤدي إلى الإسقاط من الضمان، مستبعدة إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في حال كان المستفيد خارج المملكة.