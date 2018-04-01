تفاصيل.. الإطاحة بسعوديين في تهمة قتل وإصابة 3 أشخاص

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت قوات الأمن بمنطقة عسير من الإطاحة بمواطنين متهمين بطعن 3 أشخاص؛ ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخرَين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط تلقت بلاغًا صباح أمس الأول الجمعة، عن تعرض مجموعة من الأشخاص للطعن بآلة حادة، وتم إسعافهم للمستشفى، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، ووجد شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة؛ متأثرًا بإصابته، فيما أصيب شخصان في العقد الثالث من العمر.

ولفت الدباش إلى أنه تم تشكيل فريق لكشف ملابسات القضية، وبإشراف من مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي؛ وتم القبض على متهمين سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة، وتم إيداعهما التوقيف، واتخذت إجراءات الاستدلال الأوليّة، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.