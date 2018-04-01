العقوبة التي تنتظر ” بداية ” بعد إعلانها وفاة والد متسابق على الهواء

علي العنزي(صدى):

بعد الهجوم المثار حول واقعة إعلان وفاة أحد المتسابقين بقناة ” بداية ” لما فيه من استهانة بمشاعر الجمهور، أكد مستشار قانوني أن نشر ما يتعلق بالمشاعر في الحياة الخاصة على الشاشات وتخزين التسجيل وحفظه يعد مخالفة للعرف والآداب العامة.

وأوضح المستشار عبدالكريم القاضي ،أن المعروف عُرفا كالمشروط شرطا ،وأنه يصح محاسبة من قام بالمخالفة ومساءلته ومعاقبته وغالبًا ما تكون عقوبة تأديبية أقلها التعهد واغلظها إغلاق القناة، وفقا لعكاظ.

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