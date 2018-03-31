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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين بين مجموعة شباب

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين بين مجموعة شباب
خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بالقرب من شارع الحب بالكويت.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص؛ حيث استخدموا العصي والسكاكين وانهالوا على بعضهم بالضرب المبرح، مما تسبب في توقف الحركة المرورية في الشارع، مما أثار غضب المتابعين لأزدياد العنف يببن الشباب .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 ساعة

والنتيجه يا قاتل أو مقتول وكلاهما بالنار… تف على هالأشكال

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة

وما السبب لكل هذا !

[ عدد التعليقات: 26709 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وصار للحب شوارع

[ عدد التعليقات: 9257 ] نشر منذ 1 ساعة

يا مريام . السبب لكل هذا إنــــــهم دربـاويــــــه مَعِـــندهــم عقــــــل ولا فِـــــــكِر .😠.

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 ساعة

وبكرا يطلع القاتل بلحية و يصايح زي الخرمه ..وأنه نادم ويبا قطه لفك رقبته…. يا ضربان إن قتلت فخلك رجال وأسدح رقبك لسيف الخال…
الكلام هنا موجه لكل من يسترجل بمثل هذه الحركات

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