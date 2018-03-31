بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين بين مجموعة شباب
نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بالقرب من شارع الحب بالكويت.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص؛ حيث استخدموا العصي والسكاكين وانهالوا على بعضهم بالضرب المبرح، مما تسبب في توقف الحركة المرورية في الشارع، مما أثار غضب المتابعين لأزدياد العنف يببن الشباب .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 ساعة
والنتيجه يا قاتل أو مقتول وكلاهما بالنار… تف على هالأشكال
مريام[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
وما السبب لكل هذا !
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 1 ساعة
دعواهم دعوا ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 1 ساعة
دعواهم دعوا ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 1 ساعة
دعواهم دعوا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26709 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وصار للحب شوارع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9257 ] نشر منذ 1 ساعة
يا مريام . السبب لكل هذا إنــــــهم دربـاويــــــه مَعِـــندهــم عقــــــل ولا فِـــــــكِر .😠.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4055 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد ان المخدرات لها يد بالموووضوع 🤭💔
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 ساعة
وبكرا يطلع القاتل بلحية و يصايح زي الخرمه ..وأنه نادم ويبا قطه لفك رقبته…. يا ضربان إن قتلت فخلك رجال وأسدح رقبك لسيف الخال…
الكلام هنا موجه لكل من يسترجل بمثل هذه الحركات