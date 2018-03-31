بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين بين مجموعة شباب

خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بالقرب من شارع الحب بالكويت.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص؛ حيث استخدموا العصي والسكاكين وانهالوا على بعضهم بالضرب المبرح، مما تسبب في توقف الحركة المرورية في الشارع، مما أثار غضب المتابعين لأزدياد العنف يببن الشباب .