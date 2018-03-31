آل الشيخ عن إدانة ” تركيا وروسيا ” لإسرائيل: القوة المفرطة لغتهما
استنكر رجل الأعمال منذر آل الشيخ، اليوم السبت، إدانة روسيا وتركيا لإسرائيل على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين الشعب الفلسطيني واستخدامها العنف ضد الفلسطينيين خاصة أمس خلال تظاهرات ” مسيرة العودة ” .
وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في ظل الإدانات لانتهاكات إسرائيل تستخدم الدولتان في سوريا عبارة واحدة وهي ” القوة المفرطة ” .
كما أشار إلى أنه لا فرق في العبارات وفي القتل بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين، قائلًا ” توافق عجيب بين أردوغان وبوتين ” .
يُذكر أنه تم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 شخص، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حدود قطاع غزة في تظاهرات إحياء يوم الأرض.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44860 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلهم مجرمون ,,
,, تركيا وروسيا والصهاينه والصفويين الأنجاس ,, كلهم على حدٍ سواء ,,
,, اسأل الله ان يٌرينا فيهم عجائب قدرته ,, آمين ,,