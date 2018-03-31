آل الشيخ عن إدانة ” تركيا وروسيا ” لإسرائيل: القوة المفرطة لغتهما

علي القحطاني(صدى):

استنكر رجل الأعمال منذر آل الشيخ، اليوم السبت، إدانة روسيا وتركيا لإسرائيل على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين الشعب الفلسطيني واستخدامها العنف ضد الفلسطينيين خاصة أمس خلال تظاهرات ” مسيرة العودة ” .

وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في ظل الإدانات لانتهاكات إسرائيل تستخدم الدولتان في سوريا عبارة واحدة وهي ” القوة المفرطة ” .

كما أشار إلى أنه لا فرق في العبارات وفي القتل بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين، قائلًا ” توافق عجيب بين أردوغان وبوتين ” .

يُذكر أنه تم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 شخص، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حدود قطاع غزة في تظاهرات إحياء يوم الأرض.



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