استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في يوم الأرض

القدس المحتلة(صدى):

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 شخص، اليوم الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حدود قطاع غزة في تظاهرات يوم الأرض.

وفي سياق متصل، توجه آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس وأراضي 48، إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، وحوَّلت قوات الاحتلال القدس إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

ويذكر أن المسيرة الفلسطينية تأتي لإحياء ذكرى يوم الأرض في دفاع الفلسطينيين عن أرضهم ضد الإحتلال الإسرائيلي.