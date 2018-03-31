بالفيديو.. والدة رئيس ” الفيصلي ” تهنأ ابنها على نهائي كأس الملك في النادي

ماجد محمد(صدى):

حضرت ‏والدة رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، إلى النادي بعد تأهل الفيصلي إلى نهائي كأس الملك لتبارك لابنها.

وظهر في الفيديو المدلج وهو يقوم بتقبيل رأس والدته ويطلب دعواتها بينما تدخل الوالدة في حالة روحية من الدعاء لأبنها.

وسجَّل فريق الفيصلي نفسه بوصفه أول فريق يستفيد من تقنية الفيديو المساعد، وذلك بعد أن احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي الهدف الذي سجله إدواردو لاعب الفيصلي في شباك الأهلي خلال مباراة نصف نهائي كأس الملك.