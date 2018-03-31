ضبط المتهمين في اغتصاب فتاة في شارع عام

متابعة ـ مليكة فؤاد(صدى):

قدمت النيابة العامة المختصة المغربية ، المتهمين في قضية تصوير شريط فيديو “ابن جرير”، لمحكمة الإستئناف بمراكش صباح الجمعة 30 مارس الجاري.

وحسب تقارير رسمية مغربية، فقد حدد الوكيل العام للملك “النيابة العامة تاريخ الـ5 من شهر أبريل المقبل، موعداً لبداية المحاكمة.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بمراكش وجهت تهم تكوين عصابة إجرامية، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، والإبتزاز والتشهير إلى المتهم الرئيسي وصديقه الذي أقدم على تصوير الفيديو ،في حين وجهت نفس النيابة العامة، تهمة عدم التبليغ لشخص آخر متورط في ذات القضية، يشتغل حلاقا.

جدرير بالذكر ان فيديو صادم وثق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشية في الشارع وبصفة علنية في المغرب.

وأظهر الفيديو، عدم نشره الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية، رغم توسلاتها له بتركها.

وقالت الفتاة للشاب وهي تصرخ : ” واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا ” أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.

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