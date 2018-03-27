فيديو يوثق اغتصاب فتاة في الشارع

مليكة فؤاد(صدى):

وثق فيديو صادم محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشية في الشارع وبصفة علنية في المغرب.

وأظهر الفيديو، عدم نشره الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية، رغم توسلاتها له بتركها.

وقالت الفتاة للشاب وهي تصرخ : ” واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا ” أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.

وتعتذر ” صدى ” عن بث الفيديو لأنه خادش للحياء.