فيديو يوثق اغتصاب فتاة في الشارع
وثق فيديو صادم محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشية في الشارع وبصفة علنية في المغرب.
وأظهر الفيديو، عدم نشره الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية، رغم توسلاتها له بتركها.
وقالت الفتاة للشاب وهي تصرخ : ” واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا ” أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.
وتعتذر ” صدى ” عن بث الفيديو لأنه خادش للحياء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44628 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
تميم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 32 دقيقة
إنا في زمن كثر الخبث فيه
وليس له إلا الحرب تأكل مثل هذا وأشباهه
تميم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 26 دقيقة
قهر
ورب قهر
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 23 دقيقة
حرام عليه ياويله من الله حسبي الله عليه ونعم الوكيل يارب احفظنا من كل شر يارب
معلمة[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 8 دقائق
أعوذبالله ماعاد فيه أمان الله يحفظنا بحفظه