رئيس الهلال لـ ” الفراج ” : ” لا يحق لك استخدام كلامي للتشفي من ياسر “

ماجد الأشرم(صدى):

قال الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ، ردًا على الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة إم بي سي أكشن، ‏” استعجلت بتصريحي الاعلامي فيما يخص ياسر والشلهوب وكان المفترض أن يظل الموضوع في نطاق النادي، ولا يحق لك استخدام كلامي للتشفي من ياسر ” .

وأضاف ‏الأمير نواف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ‏ياسر تكلم في سنابه و لم يحدد شخصك بعينه ، و كان المفترض منك الرد عليه من خلال حساباتك في وسائل التواصل ” .

وكان لاعب الهلال ياسر القحطاني، قد وجه عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” نقدًا حادًا على التناول الإعلامي لهزيمة المنتخب السعودي أمام بلجيكا ضمن استعدادات كأس العام روسيا 2018.

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