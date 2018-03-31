رئيس الهلال لـ ” الفراج ” : ” لا يحق لك استخدام كلامي للتشفي من ياسر “
قال الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ، ردًا على الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة إم بي سي أكشن، ” استعجلت بتصريحي الاعلامي فيما يخص ياسر والشلهوب وكان المفترض أن يظل الموضوع في نطاق النادي، ولا يحق لك استخدام كلامي للتشفي من ياسر ” .
وأضاف الأمير نواف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ياسر تكلم في سنابه و لم يحدد شخصك بعينه ، و كان المفترض منك الرد عليه من خلال حساباتك في وسائل التواصل ” .
وكان لاعب الهلال ياسر القحطاني، قد وجه عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” نقدًا حادًا على التناول الإعلامي لهزيمة المنتخب السعودي أمام بلجيكا ضمن استعدادات كأس العام روسيا 2018.
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة رئيس بطل وقوي ويدافع عن ناديه بكل قوة ولا يتردد في الوقوف مع لاعبينه
ال الشيخ راح يدخل في تحدي مع رئيس الهلال بالفترة الجايه واقول مو قدها بصراحه