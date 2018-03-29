بالفيديو.. ياسر القحطاني يصف الإعلاميين بـ ” الإمعات ” .. وتركي آل الشيخ يرد

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب الهلال ياسر القحطاني، عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” نقداً حاداً على التناول الإعلامي لهزيمة المنتخب السعودي أمام بلجيكا ضمن استعدادات كأس العام روسيا 2018.

ووصف القحطاني في مقطع الفيديو الذي بثه اليوم الخميس بعض الإعلاميين بـ ” الإمعات ” ، وقال القحطاني، إن ترمومتر أدائهم هو تغريدات المستشار تركي آل الشيخ.

من جهته أيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تعليق لاعب الهلال ياسر القحطاني، على هجوم الإعلام على المنتخب السعودي، عقب خسارته من المنتخب البلجيكي بخماسية نظيفة.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس موجهاً حديثه للقحطاني:” شفت سنابتك … معك حق “.