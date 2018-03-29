بالفيديو.. ياسر القحطاني يصف الإعلاميين بـ ” الإمعات ” .. وتركي آل الشيخ يرد
وجه لاعب الهلال ياسر القحطاني، عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” نقداً حاداً على التناول الإعلامي لهزيمة المنتخب السعودي أمام بلجيكا ضمن استعدادات كأس العام روسيا 2018.
ووصف القحطاني في مقطع الفيديو الذي بثه اليوم الخميس بعض الإعلاميين بـ ” الإمعات ” ، وقال القحطاني، إن ترمومتر أدائهم هو تغريدات المستشار تركي آل الشيخ.
من جهته أيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تعليق لاعب الهلال ياسر القحطاني، على هجوم الإعلام على المنتخب السعودي، عقب خسارته من المنتخب البلجيكي بخماسية نظيفة.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس موجهاً حديثه للقحطاني:” شفت سنابتك … معك حق “.
faeiz[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالنسبة كلام ياسر فكلنا عارفينه من زمان ومعاه حق ..
وبالنسبه لتركي آل الشيخ يعني طالع منها فهو اول من انتقد بااسلوب لايليق بمكانه اللي جالس فيه وبااسلوب جارح للاشخاص وهذا مرفوض ..
وبالنسبه للاعلام لاشئ جديد اذا كان رأس الهرم معطيهم الضوء الاخضر بذلك
tata .okag[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
ال الشيخ , المفروض تعتذر عن تصريحاتك
خالد[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 52 دقيقة
فاشلين با الله تسمونه منتخب رواتبهم تفوق الخيال وما ينقصهم شئ مستهترين
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 23 دقيقة
سؤال بسيط ( لاعب محترف سعودي + ادائه فى الملعب = ملايين ؟؟؟؟
محترفوا السعودية فى النوادي لايوجد لديهم فنيات ومهارات كروية فردية تعادل المحترف الاجنبي بكل المقاييس
لو نظرنا محترفى لاعبي الهلال وهم الافضل فى نظرى لاعبين ممتازين محليا فقط على مستوى الاندية السعوديه ونراهم لاعبين فلته ويستلمو ملايين سنويا وعند مقارنتهم بالاعبين الاجانب الدوليين لا يساوي ريال كلاعب فقط وليس كشخص = لايساوي ريال
لاعبينا فى الاندية على مستوى الاندية السعودية التى لو قارنتها خارجيا لايساوى 5000 ريال راتب شهرى
لابنية جسميا – لافنيات – لا مهارات – لاذكاء = محليا فقط
اذا كان لاعب محترف اجنبي يعتبر متواضع مستواه يرونه قمة فى الفنيات والمهارات لتواضع ادائهم فى الملاعب السعودية