بالفيديو.. ياسمين الخطيب تغازل المحترف المصري محمد صلاح
أشادت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، بأفعال الخير التي يقوم بها لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في قريته.
وقالت الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الفرعون المصري محمد صلاح تكفل بمصاريف زواج 70 عروس وعريس من فقراء قريته بقيمة 4 مليون جنية، وقبلها تبرع لمستشفى سرطان الأطفال بـ 12 مليون جنية ” .
وتابعت: ” 5 مليون جنية لمستشفى طنطا 5 آخرين لشوارع طنطا، و30 سماعة لأطفال قريته الصم بأكثر من مليون ج، لو أن كل الأغنياء مثل صلاح، لن يبقى بمصر فقيرًا ” .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 22 دقيقة
عنونها ذكرتني بعيون القطط مالت الطرق السريعه
وحوافرها ( قصدى اظافرها ) شبيهه بانامل العجوز الساحره داني
كثر مريدوك ياعم صلاح .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9201 ] نشر منذ 12 دقيقة
ياهــلا ملــيون بخــوي وعــزيزي نهار السلام .🌹💚🌹.
.
الله يجعــل جمــيع أيامِــك ســعاده أحــلى من ألعســل شــوَي زياده .🍯😊🍯.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9201 ] نشر منذ 8 دقائق
بــس ألصــراحــه جميــله يخــوي نهار السلام .😍🤗.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 3 دقائق
ولا جميله ولا يحزنون . . . تراه سيلكون يابعدي
بس شكلك غاوي وهاوي وناوي يافنان 🙂