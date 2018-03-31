بالفيديو.. ياسمين الخطيب تغازل المحترف المصري محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أشادت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، بأفعال الخير التي يقوم بها لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في قريته.

وقالت الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الفرعون المصري محمد صلاح تكفل بمصاريف زواج 70 عروس وعريس من فقراء قريته بقيمة 4 مليون جنية، وقبلها تبرع لمستشفى سرطان الأطفال بـ 12 مليون جنية ” .

وتابعت: ” 5 مليون جنية لمستشفى طنطا 5 آخرين لشوارع طنطا، و30 سماعة لأطفال قريته الصم بأكثر من مليون ج، لو أن كل الأغنياء مثل صلاح، لن يبقى بمصر فقيرًا ” .