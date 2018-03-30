دراسة: السعوديون أقل الشعوب حبا للنوم

نواف السالم(صدى):

أظهرت دراسة أجراها علماء الاجتماع في استراليا والولايات المتحدة، أن السعوديون والياينيين والكوريين، من أقل الشعوب حبا للنوم.

وأوضحت الدراسة أن الشعوب السابق ذكرها تنام لمدة 6 ساعات ونصف في اليوم، في وقت يبلغ فيه المتوسط العالمي لساعات النوم 7 ساعات و12 دقيقة.

واستخدم العلماء تطبيق Sleep Cycle الذي يتتبع نشاط الأشخاص بما فيها النوم، ليظهر أن أطول فترات نوم في العالم تعود للنيوزيلنديين بمعدل 7 ساعات و40 دقيقة، وتصدرت بريطانيا وهولند قائمة الأكثر نوما.