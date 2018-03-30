دراسة: السعوديون أقل الشعوب حبا للنوم
أظهرت دراسة أجراها علماء الاجتماع في استراليا والولايات المتحدة، أن السعوديون والياينيين والكوريين، من أقل الشعوب حبا للنوم.
وأوضحت الدراسة أن الشعوب السابق ذكرها تنام لمدة 6 ساعات ونصف في اليوم، في وقت يبلغ فيه المتوسط العالمي لساعات النوم 7 ساعات و12 دقيقة.
واستخدم العلماء تطبيق Sleep Cycle الذي يتتبع نشاط الأشخاص بما فيها النوم، ليظهر أن أطول فترات نوم في العالم تعود للنيوزيلنديين بمعدل 7 ساعات و40 دقيقة، وتصدرت بريطانيا وهولند قائمة الأكثر نوما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28010 ] نشر منذ 22 دقيقة
نعم صحيح
والدليل أنا يامحاكيكم
من قبل أمس مارقدت
وطبلون السهر معلق عندي🤣🤣🤣🤣