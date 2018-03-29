صدمة كبرى تهدد المنتخب المكسيكي قبل كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

تعرض المنتخب المكسيكي لصدمة كبرى، تهدد حظوظه في كأس العالم في روسيا 2018م، وذلك بعد الكشف عن حاجة الثنائي ” كارلوس سالسيدو، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونيستور أراوخو، لاعب سانتوس لاجونا المكسيكي ” ، للخضوع لعملية جراحية.

حيث سافر اللاعب ” سالسيدو ” إلى مدينة هيوستن الأمريكية، بعد أن تقرر إخضاعه لعملية جراحية في عظمة الترقوة اليسرى، وتمت العملية الجراحية بنجاح.

فيما خضع ” أراوخو ” لعملية ناجحة أيضًا، وذلك بعد عودته إلى مدينة مكسيكو سيتي، عقب قدومه من دالاس بولاية تكساس الأمريكية، لعلاجه من إصابة في الركبة اليسرى كان قد تعرض لها.

جدير بالذكر، أن المنتخب المكسيكي يتواجد ضمن المجموعة السادسة من مونديال روسيا 2018، إلى جانب منتخبات ” ألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية ” .