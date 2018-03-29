الشيحة يدشن معرض طب الأسنان لتعزيز صحة الفم بمركز غرناطة التجاري

سعيد العجل(صدى):

دشن مساعد المدير العام للشئون الصحية بمنطقة الرياض بالنيابة الدكتور سطام الشيحة معرض طب الأسنان الوقائي في غرناطة مول مساءً امس الأربعاء بحضور مدير ادارة طب الأسنان بصحة الرياض الدكتور عبدالله العمري ورئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور فهد الشهري ومجموعة كبيرة من الأطباء والمتطوعين المشاركين في فعاليات هذا المعرض .

ويستهدف المعرض توعية الأطفال والأمهات والآباء وكافة شرائح المجتمع حيث تقدم لهم التوعية الصحية في كل مايخص صحة الفم من خلال مجموعة أركان يحصل الزائر على المعلومة الصحية الصحيحة عن طريق المواد الكرتونية المعده لهذا الغرض ومن خلال إستشارة الأطباء والطبيبات وأخصائي صحة الفم المتواجدين في الموقع . كما اشتمل المعرض على ركن طبيب أسنان المستقبل والذي يتم تعريف الأطفال والزوار من خلاله على مكونات عيادة الأسنان والادوات والمواد التي تستخدم داخلها أثناء العلاج بوسائل تحاكي عيادة الأسنان الحقيقية .

كما يتوفر في المعرض ركن المرح والذي استقطب الكثير من الاطفال لممارسة رسم الأسنان وتلوينها وتلقي المعلومة الطبية الصحيحية من خلال هذا النشاط التفاعلي .

الجدير بالذكر ان المعرض خصص عيادة تقدم الفحص لأسنان الاطفال وتطبيق الفلورايد عليها ويستمر اربع ايام ويتم استقبال الزوار فيه من الساعة الرابعة عصراً الى العاشرة مساءً يومياً بمشاركة الجمعية السعودية لطب الأسنان.