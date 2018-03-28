إطلاق البوابة الإلكترونية للتسجيل في 25 لجنة بـ ” غرفة مكة “

نايف السالم(صدى):

تطلق الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الأحد المقبل، بوابة التسجيل الإلكتروني للجان القطاعية، وتستمر لمدة 14 يوماً، لتمكين كافة الراغبين في الترشح لشغل عضوية اللجان، بعد إقرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اعتماد 25 لجنة من اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس.

وتخدم البوابة قطاعات تجارية وصناعية إضافة إلى لجان نوعية تخدم قطاعات تعني بمجال المسؤولية الاجتماعية، منها اللجنة التجارية، والصناعية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والمقاولين، والاستثمار، والمحامين والموثقين، والسياحة والإرشاد السياحي، والفنادق، وشباب وشابات الأعمال (ريادة الأعمال)، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات)، والمشاغل النسائية، والنقل والمواصلات، والعلاقات العامة والإعلام والتسويق، والصحية والدوائية، والعقارية، والاستقدام، والأوقاف، والتعليم الأهلي، والمكاتب الهندسية، والخرسانة الجاهزة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعارض والمؤتمرات والمهرجانات، والتطبيقات وتقنية المعلومات، والمصاعد والسلامة، وإصلاح ذات البين.

وقرر مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، إلغاء بعض اللجان التي كانت موجودة في الدورات السابقة، ودمج لجان مع أخرى، كدمج اللجنة التجارية والامتياز التجاري والأسر المنتجة في اللجنة ” التجارية ” ، ودمج الاستثمار والاستثمار الرياضي والأجنبي في لجنة ” الاستثمار ” ، ودمج لجنة التدريب ولجنة تنمية الموارد البشرية في لجنة ” التدريب وتنمية الموارد البشرية ” ، ولجنة المحامين مع لجنة التوثيق في لجنة ” المحامين والموثقين ” .

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن مجلس الإدارة ناقش اللائحة الجديدة وتطوير اللجان القطاعية، وأقر المجلس تخفيض نصاب اللجان إلى 18 عضواً.