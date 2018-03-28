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بالفيديو.. نصيحة تورط سائق جيب عالق في البر

بالفيديو.. نصيحة تورط سائق جيب عالق في البر
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيارة جيب من نوع ” إف جي ” وهي عالقة في منطقة صحراوية ، حيث حاول سائقها أن يخرجها من خلال اتباع الخطوات التي أملاها عليه مواطن آخر لا يملك خبرة كافية .
وأوضح المقطع ، الرجل وهو يحاول إخراج سيارته العالقة ، إلا أن المواطن الذي نصحه أدرك خطورة الأمر ، ليناشده بالتواصل مع فرق الدفاع المدني لتباشر البلاغ على الفور وتنقذ الموقف دون وقوع أي أضرار ، إلا أن صاحب الجيب لم يستمع إليه وقرر الاعتماد على نصيحته .
وبدأ الرجل في إدارة محرك السيارة ، لتنقلب على الفور وتسقط من الأعلى بطريقة مروعة ، بسبب اعتماد الرجل على نصائح لا أساس لها من الصحة ، متجاهلًا تحذيرات الدفاع المدني بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه المشاكل لمباشرتها وحلها على الفور .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 21 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 20 دقيقة

اسمع النصيحه للاخر

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