بالفيديو.. نصيحة تورط سائق جيب عالق في البر

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيارة جيب من نوع ” إف جي ” وهي عالقة في منطقة صحراوية ، حيث حاول سائقها أن يخرجها من خلال اتباع الخطوات التي أملاها عليه مواطن آخر لا يملك خبرة كافية .

وأوضح المقطع ، الرجل وهو يحاول إخراج سيارته العالقة ، إلا أن المواطن الذي نصحه أدرك خطورة الأمر ، ليناشده بالتواصل مع فرق الدفاع المدني لتباشر البلاغ على الفور وتنقذ الموقف دون وقوع أي أضرار ، إلا أن صاحب الجيب لم يستمع إليه وقرر الاعتماد على نصيحته .

وبدأ الرجل في إدارة محرك السيارة ، لتنقلب على الفور وتسقط من الأعلى بطريقة مروعة ، بسبب اعتماد الرجل على نصائح لا أساس لها من الصحة ، متجاهلًا تحذيرات الدفاع المدني بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه المشاكل لمباشرتها وحلها على الفور .