بالصور.. انطلاق رولز رويس رايث إصدار لوميناري بمزيد من الفخامة

متابعات(صدى):

لا يوجد أي سبب على الإطلاق لدى رولز رويس لإخراج سيارتين بالمواصفات نفسها من مصنعها بجودوود مع كل الخيارات التي تقدمها للعملاء، هذا بالطبع، إذا ما لم تكن تتبع إصداراً خاصاً أطلقته الشركة.

تسمى مجموعة لوميناري، وهي تستند على رايث فاست باك كوبيه وتتميز بلمسات خاصة تفرقها عن غيرها.

تم طلاؤها بظل رمادي خاص يتباين معها نحاس منطفيء، خطوط مرسومة باليد تنساب بأناقة عليها وذلك يتضمن غطاء المحرك والعجلات.

السر يكمن في الداخلية حيث أنها تأتي بجلد أسود قاتم أو أخضر مع زخرفات معدنية وخشبية مصدرها الغابات التشيكية، مع تزيينها بـ 176 لمبة LED تضيء بضغطة زر في لوحة القيادة، ما يضيء سقفها ويمنحها مظهر “ السماء المكتظة بالنجوم ”.

إصدار لوميناري يستند على رايث وبذلك فهو يستمد قوته من محرك تيربو مزدوج 6.6 لتر 12 سلندر قوة 623 حصان متصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع خلفي.

مع الأسف، هكذا إصدار حصري للغاية، حيث تخطط صانعة السيارات البريطانية لقصر إنتاجها على 55 نموذج وحسب، على أن يكون كل منها بسعر 300,000$ (1.125 مليون ريال).