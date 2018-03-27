البحرين: قطر تصر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية

المنامة(صدى):

أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات بالمجال الجوي التابع لها.

وأكدت البحرين دعمها الكامل لـ الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها وعلى أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية يعكس إصراراً واضحاً من قطر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وكان الطيران المدني الإماراتي قد أعلن عن اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين.

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