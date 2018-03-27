الطيران الإماراتي: سنرفع شكوى بشأن المقاتلتين القطريتين

أبوظبي(صدى):

أكد الطيران المدني الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين.

وأضاف في بيان له، أن المقاتلتين القطريتان لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات.

وأشار إلى أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، لافتة إلى أن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت لمدة 3 دقائق.

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