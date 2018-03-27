مسؤولون ورجال أعمال يعربون عن إدانتهم للهجمات الصاروخية على المملكة

سعيد العجل(صدى):

أعرب مسؤولون ورجال أعمال عن إدانتهم واستنكارهم للهجمات الصاروخية الإيرانية الصُنع التي نفّذتها المليشيات الحوثية الانقلابية.

وقالوا في تصريحات صحفية أن استهداف ارض الحرمين الشريفين بالصواريخ هو عمل إرهابي واعتداء آثم لا يصدر إلا من أعداء الدين ممن سلموا أنفسهم ليكونوا مطايا للصفويين .

وقد أعرب رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي عن استنكاره وإدانته للعدوان الحوثي الضال الذي استهدف بلاد الحرمين الشريفين بهجمات صاروخية باليستية تمّ اعتراضها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي، بحمد الله.

وقال ان استهداف ارض الحرمين الشريفين بالصواريخ هو عمل إرهابي واعتداء آثم لا يصدر إلا من أعداء الدين ممن سلموا أنفسهم ليكونوا مطايا للصفويين .

وزاد الدكتور الراجحي المملكة بلد التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية محفوظة بقدرة الله عز وجل من كل معتدٍ أثيم ولن تشغلها هذه المحاولات الحوثية المدعومة من إيران دولة الشر والفساد من المضي بعزم وبحزم لنصرة المسلمين في اليمن وفي مختلف دول العالم .

بدوره أكد رجل الأعمال الشيخ عمير بن فهد القحطاني أن الفصائل الحوثية فئة باغية قامت بالاعتداء على المملكة وعلى الشعب اليمني وقامت بقلب الشرعية والاستيلاء على مفاصل الحكم بالسلاح وبالتالي فهي طغمة فاسدة معتدية على الشعب اليمني وعلى العدل والحق .

وأضاف القحطاني العدوان على المملكة يؤكد على أن القيادة الحكيمة عندما بادرت في نصرة الشعب اليميني فإنها على علم بخطورة هذه العصابات الضالة على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي وبالتالي فان الواجب لنصرة الشعب اليمني القضاء على هذه العصابات المدعومة وهذا ما سيتحقق من هزيمة الحوثيين وطردهم وعودة الشرعية في القريب العاجل باذن الله .

وقال رجل الأعمال الشيخ غازي بن السميري السبيعي ان الاعتداء على المملكة من قِبل الميليشيات ” الحوثية – الإيرانية ” هو اعتداء غاشم لن يمر مرور الكرام بل سيعاقب عليه هولاء العابثون وهو يؤكّد ضرورة الوقوف الحازم ضدّ هذه الأعمال العدائية التي تصدر من قبل فئة غاصبة مارقة عن الدين والقانون .

وقال السبيعي المجتمع السعودي يقف صفا واحدا مع قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ضد محاولة الحوثي الضال في محاولة إحداث الفوضى وزعزعة الأمن.

واضاف هذا الاعتداء يؤكد تآمر الحوثيين مع من يدعمهم على المسلمين وعلى بلاد الحرمين التي تعد رأس الحربة في قيادة المسلمين

فأمن المملكة جزء لا يتجزّأ من الأمن العربي والإسلامي وأمن المنطقة.

بدوره استنكر المستشار القانوني كاتب الشمري الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المملكة من العدو الغاشم إيران وأعوانها من الحوثيين المعتدين.

وقال الشمري التصعيد الذي استهدف ترويع الآمنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت “الحوثي – الإيراني”، والإصرار على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. مؤكداً وقوف الشعب السعودي صفا واحدا مع قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله في الذود عن حياض الوطن وتقديم الولاء والطاعة لنصرة الدين ثم المليك والوطن .

وقال الشيخ عبدالرزاق القشعمي مدير جمعية أعمال إن إطلاق صواريخ باليستية من قِبل الميليشيات الانقلابية تجاه المملكة عمل أجرامي لا يستغرب من مليشيا عميلة تعاونت مع قوى الشر لإحداث الفتنة ونشر الفوضى والدمار في المنطقة العربية بأسرها .

وأضاف الشيخ القشعمي المملكة بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص وقواتها العسكرية قادرة بإذن الله في إعادة الحق إلى نصابه ورجعت الشرعية اليمنية لقادتها الشرعيين وحماية المنطقة العربية من العدوان الصفوي ولجمه وقطع رأسه .