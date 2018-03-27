قمر تواجه النقد بصورها العارية

نورة الشهري(صدى):

يبدو أن الفنانة اللبنانية قمر قد وجدت طريقة جديدة ومختلفة تواجه بها الإنتقادات التي طالتها بسبب صورها الجريئة.

وكانت هذه الطريقة هي نشر صور عارية لها، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، وهذا الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المتابعين مما دفعها إلى إعادة حذفهم.

وذلك بعد أن تلقت قمر الكثير من الانتقادات، وخاصة في الآونة الأخيرة بسبب صورها الجريئة، ولاسيما الصور التي ظهرت فيها من قبل شبه عارية.

وحينها ردّت قمر على هذه الإنتقادات بالقول: ” لا تكن سريعًا في الحكم عليّ.. فأنت ترى فقط ماذا اخترت أن أريك “.