أستراليا تنضم للدول الطاردة للروس

كانبرا(صدى):

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بطرد دبلوماسييْن روسييْن، على خلفية قضية استخدامها غاز الأعصاب في محاولة اغتيال عميل روسي مزدوج.

وصرَّح رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، بأن أمام الدبلوماسيين الروسيين سبعة أيام لمغادرة أستراليا، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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