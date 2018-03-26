أبرزهم أمريكا.. 14 دولة بالاتحاد الأوروبي تقرر طرد دبلوماسيين روس

واشنطن(صدى):

قررت 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.

حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطرد 60 روسيًا من الولايات المتحدة، وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل الواقعة شمال غرب أمريكا، وذلك بسبب قضية ” غاز الأعصاب ” .

وكشف مسؤولون أمريكيون، عن قرار الولايات المتحدة بطرد 60 من ضباط الاستخبارات الروس، ممن يعملون تحت غطاء دبلوماسي بها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تضامنها مع بريطانيا، بشأن اتهام روسيا بخرق التزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واستخدامها غاز الأعصاب في محاولة اغتيال عميل روسي مزدوج، كان يعيش على أراضيها.