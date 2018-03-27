فتاة جريئة تظهر في فيديو تخرفن شاب يمني

أحمدمصطفى(صدى):

شر البلية مايضحك؛ على الرغم من الأحداث الجارية في اليمن ومن الفوضى التي أحدثتها المليشيات الحوثية الإيرانية؛ الإ إن هناك من بين اليمنين من لايزال يعيش في عالم آخر.

وأظهر مقطع فيديو بث على اليوتيوب فتاة يمنية وهي تجري محادثة على شات للدردشة مع شاب يمني؛ تحاول العب باعصابة كثيرًا إلى أن بلغ بها في نهاية المطاف إلى طلب الفتاة بالقيام بأعمال خادشة للحياء.

ويذكر أن الشاب وعلى مايبدوا بأنه يعيش في معزل عن أحداث بلاده وأن الدمار الذي خلفه الحوثي آخر اهتمامته ؛بل إنه فضل ” الخرفنة ” على الحرية والعزة والكرامة.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنــــــــا.