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جلسة مصارحة تحول حياة زوجية إلى مأساة

جلسة مصارحة تحول حياة زوجية إلى مأساة
دنيا عادل(صدى):

انقلبت حياة زوجة رأسًا على عقب ، بعدما عاشت مع زوجها قصة حب رائعة دامت لمدة 4 أشهر من زواجهما ، بمجرد أن قررا إشغال وقت فراغهما بجلسة مصارحة لم تكن نتائجها متوقعة .
وخلال الجلسة ، وجه الرجل سؤالًا إلى زوجته : ماحبيتي قبلي ؟ لتنكر الزوجة ذلك خوفًا من أن تثير غيرته ، إلا أنه أصر عليها محاولًا طمأنتها أنه يمزح معها ولن تغضبه الإجابة ، لتصارحه الزوجه بأنها أحبت من قبل.
ولأن الرياح تأتي بما لاتشتهي السفن ؛ لاحظت الزوجة تغير معاملة رجلها معها بعد مرور أيام من مصارحتها له ، حيث تسلل الشك إلى حياتهما اليومية ، وتحولت حياة المرأة الزوجية إلى مأساة غير متوقعة ، بعدما بدأ زوجها يعبر عن ضيقه من كثرة محادثاتها الهاتفية وسهرها وزياراتها إلى أصدقائها .
وفي محاولة من الزوجة لإنهاء المعاناة التي باتت تعيشها ؛ لجأت إلى استشارة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، لتطرح مشكلتها باحثة عن قرار يحسم حيرتها حول استمرارها مع زوجها بهذه الطريقة أو انفصالها عنه .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44572 ] نشر منذ 23 دقيقة

تحملوا مايجيكم نتيجة عدم مفاهيمكم ..

[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 17 دقيقة

الستر زين وطالما أن البنت حصل معها ما حصل وتزوجت وش لهم ينبشون الماضي

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