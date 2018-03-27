جلسة مصارحة تحول حياة زوجية إلى مأساة

دنيا عادل(صدى):

انقلبت حياة زوجة رأسًا على عقب ، بعدما عاشت مع زوجها قصة حب رائعة دامت لمدة 4 أشهر من زواجهما ، بمجرد أن قررا إشغال وقت فراغهما بجلسة مصارحة لم تكن نتائجها متوقعة .

وخلال الجلسة ، وجه الرجل سؤالًا إلى زوجته : ماحبيتي قبلي ؟ لتنكر الزوجة ذلك خوفًا من أن تثير غيرته ، إلا أنه أصر عليها محاولًا طمأنتها أنه يمزح معها ولن تغضبه الإجابة ، لتصارحه الزوجه بأنها أحبت من قبل.

ولأن الرياح تأتي بما لاتشتهي السفن ؛ لاحظت الزوجة تغير معاملة رجلها معها بعد مرور أيام من مصارحتها له ، حيث تسلل الشك إلى حياتهما اليومية ، وتحولت حياة المرأة الزوجية إلى مأساة غير متوقعة ، بعدما بدأ زوجها يعبر عن ضيقه من كثرة محادثاتها الهاتفية وسهرها وزياراتها إلى أصدقائها .

وفي محاولة من الزوجة لإنهاء المعاناة التي باتت تعيشها ؛ لجأت إلى استشارة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، لتطرح مشكلتها باحثة عن قرار يحسم حيرتها حول استمرارها مع زوجها بهذه الطريقة أو انفصالها عنه .