بالأدلة.. أمجد طه: غرفة عمليات ثلاثية لاستهداف الرياض

نايف السالم(صدى):

كشف الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الاثنين، عن المخطط القطري الحوثي بقيادة الحرس الثوري الإيراني لاستهداف المملكة ودول الخليج.

وأوضح ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه يوجد تسجيلات تثبت وجود غرفة عمليات لنظام قطر والحوثي بقيادة الحرس الثوري الإيراني؛ لاستهداف الرياض والإمارات ومكة المكرمة.

كما أشار إلى أن النظام القطري أخبث نظام بعد النازيون وإيران، لافتًا إلى أن قطر تحتف عبر سلطتها الرابعة ” قناة الجزيرة ” بالصواريخ الحوثية التي تم إطلاقها على المملكة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية تصدت مساء أمس الأحد، إلى 6 صواريخ بالستية حوثية تم إطلاقها من الأراضي اليمنية بمساعدة إيران على 5 مناطق مختلفة داخل المملكة.

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