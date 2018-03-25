بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني في الرياض

أحمد الجديبا(صدى):

رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم، انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفادت المصادر، أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر حتي الآن.

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