بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني في الرياض
رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم، انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأفادت المصادر، أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر حتي الآن.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44516 ] نشر منذ 35 دقيقة
افاا ياذا العلم ,,
,, وين قوات الدفاع على الحدود ؟
,, وشلون تعدى الصاروخ و وصل الرياض ؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44516 ] نشر منذ 33 دقيقة
قناو الجزيره القطريه الإرهابيه ، تغني وتتغنى بهذا الحدث وتعيد وتزيد فيه من شدة الفرح ,,
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44516 ] نشر منذ 32 دقيقة
قناة …^^