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بالفيديو.. اعتراض 6 صواريخ باليستية على أنحاء المملكة

بالفيديو.. اعتراض 6 صواريخ باليستية على أنحاء المملكة
محمد طحيطح(صدى):

رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم، انطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأفادت المصادر، أن الصواريخ كانت باتجاه 5 مناطق سكنية مأهولة بالسكان هي صاروخين في جازان، صاروخ في ( خميس، ونجران، وأبها، والرياض) ، وتم اعتراضهم جميعا ولله الحمد، دون وقوع أي خسائر حتى الآن.
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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44516 ] نشر منذ 8 دقائق

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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