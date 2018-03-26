بالفيديو.. اعتراض 6 صواريخ باليستية على أنحاء المملكة

محمد طحيطح(صدى):

رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم، انطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفادت المصادر، أن الصواريخ كانت باتجاه 5 مناطق سكنية مأهولة بالسكان هي صاروخين في جازان، صاروخ في ( خميس، ونجران، وأبها، والرياض) ، وتم اعتراضهم جميعا ولله الحمد، دون وقوع أي خسائر حتى الآن.

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