” تقتل القتيل وتمشي في جنازته “.. قطر تدين الهجمات الصاروخية على المملكة

طلال الضوي(صدى):

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الهجمات الصاروخية الحوثية الإيرانية على 5 مناطق في المملكة مساء أمس الأحد، ممثلة مقولة ” يقتل القتيل ويمشي في جنازته “.

واعتبرت قطر في بيان لها أن هذه الهجمات الصاروخية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، مؤكده رفضها لأية هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الإنساني الدولي.

وكشفت الدوحة عن مدى خبثها من خلال هذا البيان، ففي الوقت الذي تدعو فيه المجتمع الدولي لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذه الهجمات وحماية المدنيين تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية الأموال الطائلة والأجهزة والاتصالات اللاسكية والمعلومات والإحداثيات لعاصفة الحزم وطائرات لجلب خبراء حزب ” اللات “.

كما تتلقى الدعم من إيران ونظام الملالي الإرهابي، وتحتضن رموز الإرهاب في شوارعها وفنادقها، مسملة الأمن الخليجي والعربي إلى أيادي الإرهاب.

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