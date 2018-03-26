بالفيديو| غباء مذيع الجزيرة: ” الصواريخ عادت لقواعدها بعد إطلاقها “

عبدالسلام القزيز(صدى):

استمرارا لممارسات قناة الجزيرة القطرية لأسلوب الشماتة والدعم لما يحدث من ميلشيات الحوثي الإيرانية، وقع مذيع قناة الجزيرة القطرية في موقف مخزي على الهواء ينم عن الغباء الشديد وعدم الإدراك إذ يتناول اعتراض الرياض للصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن على عدد من المناطق السعودية مساء أمس الأحد وتم تدميرها بنجاح جميعا، قائلا: “هل عادت الصواريخ إلى قواعدها مرة أخرى أم تم تدميره؟”.

وتأتي تلك الحالة الهستيرية التي تبثها قناة الجزيرة والعالم الإيرانية ماهي إلا اللحظات الأخيرة بعد ما أثمرته زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لواشنطن وما تم خلالها من اتفاقيات عسكرية واقتصادية وسياسية.

وإن كان ذلك يظهر أن ‏الإعلام القطري يفضح نفسه من جديد بعلمه بالعمليات الإرهابية قبل تنفيذها، بعد أن نقلت قناة الجزيرة‬ مزاعم الحوثي استهداف مطارات في السعودية‬ قبل أن يعلنه الحوثي نفسه.

وكانت جميع الصواريخ التي استهدفت الأراضي السعودية تمكنت الدفاعات الجوية دون وقوع أي ضحايا باستثناء إصابة مقيم عربي جراء تعرضه لشظايا الصاروخ الذي تم اسقاطه.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة، أن “الأعمال العدائية من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.