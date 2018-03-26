” خيركم ” تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الحوثية

نايف السالم(صدى):

أعربت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عن استنكارها وإدانتها الشديدين للعمل الإرهابي الجبان لاستهداف السعودية بصواريخ بالستية من قبل المليشيات الحوثية.

أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي رئيس مجلس إدارة خيركم بأن محاولة الاعتداء الآثم على المملكة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار مليشيات الحوثي في أعمالها الإجرامية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة العربية السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشاد بجاهزية وكفاءة القوات المسلحة التي تصدت بنجاح للهجوم الصاروخي الجبان. مشيراً إلى أن المليشيات الإرهابية ومن وراءهم يستهدفوننا في ديننا وأمننا ووطننا.

وذكر رئيس خيركم أن بلاد الحرمين الشريفين ستظل بإذن الله صامدة وقوية بالله أولاً، ثم بولاة أمرها الذين يحكمون الشريعة ويحققون العدل، ويقيمون شعائر الإسلام، وبإخلاص المواطنين والتفافهم حول ولاة أمرهم.