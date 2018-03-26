إدانات عالمية واستنكار الهجمات الصاروخية على المملكة

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقيات استنكار وإدانة من الدول الخليجية والدول الشقيقة والمنظمات الدولية؛ إثر الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة من داخل الأراضي اليمنية.

وأدانت كلًا من البحرين والكويت والإمارات في استنكار شديد هذا الهجوم الصاروخي، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المملكة في وجه هذا التصعيد والهجمات العشوائية للحوثيين وإيران.

كما أدانت كلًا من ” جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والرئاسة الفلسطينية، والبرلمان العربي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ” استهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية من قبل الحوثيين.

وكانت 5 مناطق بالمملكة تعرضت مساء أمس الأحد، إلى إطلاق 6 صواريخ بالستية حوثية إيرانية، أسفرت عن مقتل وافد مصري إثر إصابته بشظايا أحد الصواريخ.

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