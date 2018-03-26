مطالب بـ ” توطين الطيران ” .. 350 طيار سعودي عاطل و7 تخصصات متوفرة لهم

عادل الحربي(صدى):

اتجهت المملكة خلال الشهور الماضية إلى توطين الكثير من القطاعات، وتقوم وزارة العمل بحملات تفتيشية بشكل يومي على هذه القطاعات على كافة المناطق؛ لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بتوطين قطاع الطيران حيث يوجد عدد كبير جداً من الطيارين السعوديين لا يعملون في القطاع فيما تعتمد شركات الطيران على وافدين لشغل هذه الوظائف.

ودشَّن الطيارون وسم ” توطين قطاع الطيران ” للمطالبة بهذا الأمر، حيث قال أحد المغردين : ” توجد شركة طيران سعودية لا يوجد بها إلا طيار سعودي واحد فقط !!! والبقية معظمهم من دولة عربية مجاورة علماً أن الشركة لها فرع في تلك الدولة التي تمنع الطيارين السعوديين المساعدين من العمل بها !!! والله حرام اللي قاعد يصير في أبناء البلد وإضعافهم بهذه الطريقة ” .

فيما سرد طيار مدني أهم تخصصات الطيران التي تعاني من شُح بالمؤهلين علمياً من المواطنين وهي: سلامة الطيران، قانون الطيران، أمن الطيران، طب الطيران، تدريب الطيران، عمليات الطيران، إدارة المطارات، هندسة المطارات، تصميم المجال الجوي، التخطيط الاستراتيجي للطيران، بحوثات الطيران طائرات بدون طيار .

وأضاف طيار آخر : ” للأسف مازالت أغلب الشركات تقول نبي طيار جاهز بعدين تجيب أجنبي وتعطيه كورس من جديد على الطائرة ويأخذ لاين تريننق وبعدها يأخذ ساعات ويضرب الباب على الأقل أبن البلد لو استقال ما راح يطلع برى السعودية راح يشتغل في شركة بالسعودية وفلوسه ما راح تطلع بري ” .

فيما غرَّد حساب ” عشاق عالم الطيران ” قائلاً : ” ٧٣ سنة منذ تأسيس قطاع الطيران في المملكة ولا زلنا نعتمد على الولايات المتحدة والأردن والفلبين في دراسة الطيران بالرغم من وجود ٢٧ مطار بالسعودية وتوفر الأجواء المناسبة للتدريب على مدار العام فلماذا هجرة المليارات من الريالات إلى الخارج ؟ ” .

ويوجد في المملكة أكثر من ٣٥٠ طيار سعودي عاطل عن العمل، وأكثر من ٦٠٠ طيار في صف الانتظار للتأهيل النهائي للانخراط في سلك الطيران التجاري، كما يوجد أعداد كبيرة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص في أمريكا المبتعثين .

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