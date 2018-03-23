” توطين المناصب القيادية مطلب ” يشعل تويتر

نايف السالم(صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة ،وسمًا بعنوان ” توطين المناصب القيادية مطلب “.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر على مستوى المملكة، وأعرب المغردون من خلاله عن رغبتهم في توطين المناصب القيادية ،كحل للتخلص من مشكلة البطالة.

وأوضح أحد المغردون أن الموضوع ليس له أية علاقة بالعنصرية، قائلا : ” الموضوع مو عنصرية لكن فعلا البطالة تكثر السعودية مواطنيها مو مثل قطر أو البحرين هذي الدول برأيي تحتاج لمقيمين لأن عدد مواطنيها قليل “.

وأكدوا على أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تعامل الأجنبي أفضل من مواطنيها ، مشددين على ضرورة تحقيق مطلب التوطين بعدد من المناصب.