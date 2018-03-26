اعتراض صاروخ الرياض يكشف عن الذباب الإلكتروني لـ ” تنظيم الحمدين “

حمود العنزي(صدى):

تسببت صواريخ مليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقتها ليلة أمس على بعض مناطق المملكة، في الكشف عن الخلايا الإلكترونية التي يستخدمها تنظيم الحمدين لتأجيج الشارع السعودي.

وبمجرد أن استهدفت المليشيا الإرهابية بصواريخها البائسة بعض مدن المملكة، واشتعل المواطنون غضباً من الإرهاب الذي يشنه أعداء المملكة، وإعلان تضامنهم التام مع القوات المسلحة والحرب ضد الإرهابيين.

وبالرغم من ذلك إلا أن بعض التعليقات على الوسوم التي تم تداولها على ” تويتر ” حول هذا الحدث، كانت تحاول التأثير على المواطنين لإظهار أنهم يرفضون دعم القوات المسلحة للشعب والجيش اليمني.

وبالبحث تبيَّن أن هذه التعليقات ما هي إلا خلايا إلكترونية للنظام القطري، ففي إحدى التغريدات أكدت ناشطة أنها مواطنة سعودية تعيش في الرياض وأن الصواريخ الحوثية دمرت نصف المدينة، خاتمة تغريدتها بـ : ” يا ربي إحنا شنو نبي باليمني، أعلنا الحرب عليها ” ، ولكن ظهر في الحساب الذي كتب هذه التغريدة أن موقعه في قطر وليس في الرياض كما زعمت.

هذه التغريدة وغيرها من التغريدات على هذه الشاكلة، أظهرت ” غباء ” تنظيم الحمدين الذي يحاول تأجيج الشارع السعودي، ويدل على مشاركتهم ومعرفتهم المسبقة بما ستفعله مليشيا الحوثي الإرهابية خاصة وإن الأبواق الإعلامية لقطر أعلنت عن اعتزام الحوثي إطلاق الصواريخ على المملكة قبل أن يعلن الحوثي بنفسه عن الأمر.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت، انطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، حيث كانت باتجاه 5 مناطق سكنية مأهولة بالسكان هي صاروخين في جازان، صاروخ في ( خميس، ونجران، وأبها، والرياض)، وتم اعتراضهم جميعاً.

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