العمل: الفتاة المعنفة بالطائف تحت ” الحماية الاجتماعية “

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن الفتاة المتعرضة للعنف في الطائف تم استضافها قبل شهرين في وحدة الحماية، مشيرة إلى أن الحالة تحت ” الحماية الاجتماعية ” .

وكان قد انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للفتاة أثناء بكاءها وتأكيدها أنها مهددة بالقتل من قبل عائلتها، قائلة : ” انكسر خشمي، انفقعت عيني، خسرت بيتي، خسرت عيالي، خسرت أطفالي ” .

واستغاثت السيدة بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، لإنقاذها من هذا العنف، ثم توجهت بالدعاء إلى الله لكل من يساعد على نشر المقطع الخاص بها.

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