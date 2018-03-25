أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في واقعة تعنيف مواطنة من عائلتها
وجه سمو الأمير عبدالله بن بندر، أمير مكة بالنيابة، اليوم الأحد، الجهات الأمنية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحقيق بمقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف.
وجاء توجيه سموه على ضرورة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع بما يتم حياله بصفة عاجلة.
وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء بكاءها وتأكيدها أنها مهددة بالقتل من قبل عائلتها، قائلة : ” انكسر خشمي، انفقعت عيني، خسرت بيتي، خسرت عيالي، خسرت أطفالي ” .
واستغاثت السيدة بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، لإنقاذها من هذا العنف، ثم توجهت بالدعاء إلى الله لكل من يساعد على نشر المقطع الخاص بها.
نائب أمير مكة يوجه بالتحقيق عاجلاً حول الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في #الطائف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة.
.#انقذوني_من_العنف
. pic.twitter.com/Lh2ncvJagn
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 25 March 2018
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله … اصبحوا الاهل الذين هم يعتبرون الملاذ الآمن للفتاه هم مصدر الخوف والرعب … دنيا غريبه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 35 دقيقة
حسبي الله على كل ظالم شي يقهر من صوتها الحزن والقهر والعذاب الله يفرج عنها يارب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 29 دقيقة
كثرت المقاطع في السنتين الأخيرة خاصة
ربما يدلل ان هناك اهداف خفية
هدفها اساءة سمعة المملكة العربية السعودية في الخارج
اتمنى من المسؤولين الحزم في هذا الجانب ومن لها مظلمة
تطرق لبواب الدولة الرشيدة اعزها الله وسوف تجد كل عدل وانصاف