أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في واقعة تعنيف مواطنة من عائلتها

نايف السالم(صدى):

وجه سمو الأمير عبدالله بن بندر، أمير مكة بالنيابة، اليوم الأحد، الجهات الأمنية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحقيق بمقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف.

وجاء توجيه سموه على ضرورة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع بما يتم حياله بصفة عاجلة.

وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء بكاءها وتأكيدها أنها مهددة بالقتل من قبل عائلتها، قائلة : ” انكسر خشمي، انفقعت عيني، خسرت بيتي، خسرت عيالي، خسرت أطفالي ” .

واستغاثت السيدة بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، لإنقاذها من هذا العنف، ثم توجهت بالدعاء إلى الله لكل من يساعد على نشر المقطع الخاص بها.