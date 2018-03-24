كوبر يواجه لاعبيه بقرارت صارمة عقب هزيمة البرتغال

ماجد محمد(صدى):

بدأ مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر، في اتخاذ قرارت حاسمة؛ بشأن لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة على يد منتخب البرتغال في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الةدية التي أقيمت أمس.

وقالت مصادر إن ” كوبر” منع وكلاء اللاعبين من الدخول إلى فندق إقامة المنتخب في مدينة زيورخ السويسرية؛ للحفاظ على تركيز لاعبيه وعدم تشتيت ذهنهم حول العروض المقدمة إليهم وغيرها.

واتخذ كوبر القرر بعد أن تحدث بالفعل عدد من وكلاء اللاعبين، على رأسهم وكيل محمود حسن تريزيغيه، ومؤمن زكريا، وغيرهما من اللاعبين، بشأن إمكانية انتقالهم لأندية أخرى، وأبلغوهم بحضور مندوبين من هذه الأندية لمتابعتهم في سويسرا.

ورفض كوبر هذا الأمر؛ لعدم جعلهم ينشغلون بأمور بعيدة عن المونديال.