سببين يقربا أليغري من تدريب سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أصبح اسم المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، هو الأقرب إلى خلافة المدرب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي أوناي إيمري.

وكشفت مصادر أن أليغري هو الأقرب؛ بفضل نتائجه مع فريقه يوفنتوس الذي قاده إلى نهائي دوري الأبطال في 2015 و2017.

ويمتلك أليغري عدد من السمات الشخصية التي تؤهله لخلافة إيمري؛ حيث بإمكانه التحكم في مشاعره أمام العامة، بينما يكون عنيداً داخل غرفة الملابس.

يجدر الإشارة إلى أنه في حالة انتقاله لسان جيرمان يتوجب عليه أن يحظى بموافقة إدارة نادي يوفينتوس الإيطالي، حيث ينتهي التعاقد معه في 2020.