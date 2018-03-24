بالصور.. الكشف عن ” تويوتا كورولا هاتشباك 2019 ” الجديدة كليا

عادل الحربي(صدى):

ستحظى تويوتا كورولا iM، والتي عرفت في الماضي بـ سايون iM، بتدشين رسمي في أمريكا الشمالية للجيل الثاني عشر من الهاتشباك الصغيرة.

هذه السيارة هي نسخة مطابقة لتويوتا أوريس الأوروبية باسم مختلف فحسب.. وتأتي كورولا 2019 بشاشة عرض لمسية عالية الجودة بـ 8 بوصة أعلى فتحات الهواء وضوابط الجو، بالإضافة إلى توفر خاصية الشحن اللاسلكي وشاشة عرض أخرى متعددة المعلومات بطول 7 بوصة في النسخ الأعلى ثمنا، وخاصية التواصل مع الهواتف الذكية، ومنافذ USB و AUX ونظام تعرف صوتي وتجليد جلدي.

بفضل الانتقال لمنصة TNGA الأحدث لتويوتا، ازداد طول كورولا 2019 بـ 1.5 بوصة وعرضها بـ 1.2 بوصة بينما انخفض ارتفاعها بـ 1 بوصة، كما استطالت قاعدة عجلاتها بـ 1.5 بوصة، وتأتي الهاتشباك بمواد إضافية لكتم الصوت.

كورولا 2019 ستتوفر بمحرك واحد فقط في بعض الأسواق – مثل أمريكا الشمالية، وهي وحدة بترولية سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات، لتحل محل المحرك القديم سعة 1.8 لتر، متصلة بناقل حركة يدوي بست سرعات أو اوتوماتيكي متغير باستمرار.

تويوتا ستطرح كورولا هاتشباك 2019 الجديدة بنسختين، الأولى SE بمختلف المزايا القياسية، مثل مصابيح LED وجنوط ونظام موحد للتحكم في الجو وكبح إلكتروني وعدة أنظمة مساعدة السائق.

نسخة XSE الأغلى ثمنا ستأتي بمصابيح LED ضباب ونظام مزدوج للتحكم في الجو وتجليد جلدي وتخييط خاص على لوحة العدادات والأبواب وخلف المقود، ومقاعد كهربائية يمكن التحكم في حرارتها وغيرهم من المزايا.