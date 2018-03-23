فوز 34 طالبًا سعوديًا بمنحة ” مايتاكس الكندية “

حمود العنزي (صدى):

عبّر الملحق الثقافي السعودي في كندا الدكتور فوزي بن عبد الغني بخاري، عن سعادته بقبول عدد من الطلبة المتميزين في الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس في برنامج ” جلوبال لينك ” لصيف عام 2018م.

وأوضح أن البرنامج يقدم منح تدريبية بحثية لـ 34 طالباً، من الطلبة المتميزين من خلال مشاريع بحثية يعلن عنها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكندية، وذلك بإشراف وتنسيق مؤسسة مايتاكس، التي تعد من كبريات المؤسسات الوطنية الكندية المهتمة بالاستثمار في مجال الموارد البشرية والبحث العلمي، ومن الطلبة المتفوقين في الجامعات الكندية وغير الكندية.

وأشار إلى أن برنامج التدريب سيبدأ في أوآخر شهر مايو 2018م ويستمر حتى أوآخر شهر سبتمبر 2018م، مبيناً أنه تم الاتفاق على تخصيص 50 فرصة بحثية لطلبة الجامعات السعودية كحد أقصى.