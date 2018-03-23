بالصور.. الخطوط السعودية تتسلم الطائرة الـ 12من طراز بوينج دريملاينر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم, الجمعة, عن تسلمها إحدى الطائرات الجديدة من طراز بوينج 787 دريملاينر.

وأوضحت أن الطائرة التي جرى تسلمها اليوم تُعد الثانية عشرة من هذا الطراز، والذي يعتبر أحدث ما أنتجته شركة بوينج من طائرات الركاب.

وتشتمل الطائرات على مقصورات رحبة خاصة بركاب الدرجة الأولى، في حين يتضمن كل صفّ من الدرجة السياحية 9 مقاعد مزوَّدة بأنظمة ترفيهية.