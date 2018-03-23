بالصور.. الخطوط السعودية تتسلم الطائرة الـ 12من طراز بوينج دريملاينر
أعلنت الخطوط السعودية، اليوم, الجمعة, عن تسلمها إحدى الطائرات الجديدة من طراز بوينج 787 دريملاينر.
وأوضحت أن الطائرة التي جرى تسلمها اليوم تُعد الثانية عشرة من هذا الطراز، والذي يعتبر أحدث ما أنتجته شركة بوينج من طائرات الركاب.
وتشتمل الطائرات على مقصورات رحبة خاصة بركاب الدرجة الأولى، في حين يتضمن كل صفّ من الدرجة السياحية 9 مقاعد مزوَّدة بأنظمة ترفيهية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 32 دقيقة
الكل يعلم مدى الإمكانات المادية والبشرية لهذ الكيان الشامخ؟؟؟لكن يوجد مشكلة كبيرة هل هي إدارية أم مالية،،ولايزال التقصير والخطاءالمتكرر أوقات الذروة والإجازات يعاود نفسه ،وحتى لا نكون مجحفين في النقد،،فلقد حصل بعض التغيير وأملنا في تغيير أفضل مقارنة بما يدفع الراكب العزيز،،ومقارنة بالشركات الدولية والناقلة الاخرى.