9 أسباب تجعلك تتناول الفستق يوميا

متابعات(صدى):

يُعد الفستق من المكسرات الشهية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فضلا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

حيث كشف الأطباء بعض الفوائد الصحية التي تجعلك تتناول الفستق يوميا ،أبرزها:

– ينشط الدماغ ووظائفه من حفظ وتركيز، وذاكرة وفهم، وأداء العمليات الحسابية، ويمنع النسيان.

-يمد الجسم بالطاقة .

– ينشط الدورة الدموية في الكلى، ويفتت الحصى والرمل.

-يمنع الشعور بالحموضة

-يعالج أمراض الصدر وخصوصًا السعال المزمن.

-يخفض مستوى السكر في الدم.

-غني بالزيوت الدهنية الغير مشبعة ، وهي أساسية في تغذية الدماغ.

-يساعد على زيادة الكوليسترول الجيد في الدم .

-يقي من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية .