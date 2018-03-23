الشورى يصوت على وضع ضوابط للزواج المبكر

علي القحطاني (صدى):

يصوت مجلس الشورى، الاثنين ما بعد المقبل، على دراسة وضع ضوابط لزواج القاصرات وذلك بعد مناقشة ساخنة إثر رفض أحد الأعضاء وضع ضوابط لزواج القاصرات نهائياً، لأن الفتاة في الغرب تُمارس المحرمات في سن 12 عاماً.

وتلقى المجلس مقترحاً من الحكومة أوصى بقصر عقد النكاح على المحكمة المختصة بعد تقديم تقارير طبية واجتماعية لمن هن دون الـ18 عاماً، ما يعني نزع هذه الصلاحية من مأذوني الأنكحة.

وقدمت توصية تطالب بألا يقل عمر الفتاة عن 16 عاماً، فيما لم يشمل مشروع الحكومة في صورته الحالية حد أدنى كما قدمت توصية تتضمن أن تشمل الضوابط الذكور والإناث معاً، وليس الإناث فقط.