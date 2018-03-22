قرقاش عن قائمة قطر للإرهاب: تؤكد الأدلة ضدها

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، على قائمة قطر للإرهاب التي أًصدرتها وزارة الخارجية القطرية مساء أمس.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن قطر تؤكد الأدلة ضدها بهذه القائمة، لافتًا إلى أن دعمها للتطرف والإرهاب هو جوهر أزمتها.

وقال في تغريدة له ” أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصًا و8 كيانات، وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقًا في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة. بعيدًا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها “.

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