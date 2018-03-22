وبدأ التراجع.. قطر ترضخ بوضع 19 شخصا و8 كيانات على قوائم الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

رضخت قطر لأحد مطالب الرباعي العربي وصنفت عددا من الأشخاص والكيانات على لوائح الإرهاب.

ووفقا لخبر بثته وكالة أنباء الأناضول التركية، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، تصنيف 19 شخصا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ” ولاية سيناء ” (مصر) على قوائمها للإرهاب.

وضمت القائمة الجديدة 19 شخصا، ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً في قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

كما تضمنت 8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر)، إضافة إلى 6 كيانات قطرية.

يُذكر أن ” لائحة الإرهاب ” التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين يونيو الماضي، ضمت القطري عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، بالإضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية في اليمن الشريك لمؤسسة الرحمة الخيرية التابعة للقاعدة.