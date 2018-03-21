” عامل أمين ” ينتظر زبونا 4 أشهر ليعيد له باقي أمواله

عادل الحربي(صدى):

روى المواطن زياد الصالح، قصته مع عامل أمين يسمى أبو محمود المصري، يعمل بأحد محال بيع أدوات الرحلات بمجمع التعمير بالعاصمة الرياض، والذي اشترى منه ” سبرتاية ” قبل 4 أشهر، ونسي أن يأخذ باقي أمواله.

وأوضح ” الصالح ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحديث أخذهم عن دمياط بمصر وأهلها، ثم اشترى الـ ” سبرتاية ” وخرج.

وقال زياد الصالح: ” أمس دخلت عليه وسلمت وقلت ازاي أهل دمياط، فرد جابك الله، وفتح الدرج وأخرج ورقة مدبس بها ٣٠٠ ريال، وقال أعطيتني في المرة السابقة ٥٠٠ ريال ولم تأخذ الباقي ومن يومها وأنا أنتظرك.. وكتبت هذه الورقة. ”

وجاء في الورقة التي ذكرها ” الصالح ” التالي: ” 300 ريال.. خطأ للأخ اللي أخذ السبرتاية وكنا نتكلم عن دمياط.. يا رب يرجع. ”